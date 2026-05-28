La Lombardia si distingue come la regione con la comunicazione social più efficace, secondo una classifica pubblicata da AGI. Al primo posto si posiziona anche Roberto Fico, tra i presidenti e figure pubbliche analizzate. La graduatoria valuta l’attività sui social media e la presenza online di enti e rappresentanti istituzionali. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di valutazione o sulle altre regioni coinvolte.

AGI - La Lombardia è ancora la migliore tra le Regioni sul fronte della comunicazione istituzionale. Per il quinto anno consecutivo l'analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l'efficacia sui social media di Regioni e presidenti di Regione, mostra un primo posto invariato, ma anche una testa di classifica molto compatta, con la Puglia che torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia che si affaccia al terzo posto con una progressione continua che, dal 2022 a oggi. In coda, troviamo sempre Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige che, sebbene con piccole variazioni, nel 2026, mostrano storicamente una difficoltà comunicativa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La comunicazione social di Regioni e presidenti, la Lombardia e Roberto Fico al primo posto

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