Sui social e i nuovi strumenti di comunicazione racconterò quanto è bella la Chiesa | Don Roberto Fiscer lascia la parrocchia per un nuovo lavoro

Don Roberto Fiscer, noto per il suo utilizzo dei social media, ha annunciato il suo addio alla parrocchia per intraprendere un nuovo incarico. Con oltre 800mila follower su TikTok, quasi 300mila su Instagram e circa 70mila su Facebook, il sacerdote ha condiviso contenuti che raccontano la bellezza della Chiesa attraverso le piattaforme di comunicazione digitale. La decisione di lasciare il suo ruolo parrocchiale è stata comunicata pubblicamente.

Ha al suo attivo oltre 800mila mila follower su TikTok e quasi 300mila su Instagram, su Facebook è a quasi 70mila follower. Non è un influente qualsiasi, bensì il popolarissimo Don Roberto Fiscer. Come riporta Il Corriere della Sera però il Don ha lasciato il parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, quartiere del comune di Genova, dove amministrava il sacerdozio per un’altro incarico più affine ai suoi roboanti numeri social. “Oggi il nostro arcivescovo Padre Marco ha comunicato alla mia comunità del Chiappeto il nuovo incarico – ha dichiarato Don Fiscer – che mi vedrà impegnato in un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, soprattutto attraverso i social e i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare quanto è bella la Chiesa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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