Spermatozoi disorientati ed embrioni anomali in microgravità | fare figli nello spazio non sarà facile

Ricercatori australiani hanno studiato gli effetti della microgravità sulla riproduzione dei mammiferi, riscontrando che gli spermatozoi disorientati e gli embrioni con anomalie aumentano in condizioni di assenza di gravità. Lo studio evidenzia come la riproduzione nello spazio possa essere complicata, con una diminuzione del tasso di fecondazione e cambiamenti nella qualità degli embrioni.

Ricercatori australiani hanno determinato che la microgravità compromette la riproduzione dei mammiferi, facendo perdere la capacità di orientamento agli spermatozoi, riducendo il tasso di fecondazione e alterando la qualità degli embrioni. Ciò suggerisce che avere figli nello spazio potrebbe non essere possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Faremo sesso e figli nello spazio? La scienza si fa domande e cerca risposte

Bambini fragili o adulti disorientati? La scuola nello smarrimento del nostro tempoBambini e adulti: due parole che sembrano opposte, eppure profondamente intrecciate.

Altri aggiornamenti su Spermatozoi disorientati

Spermatozoi disorientati ed embrioni anomali in microgravità: fare figli nello spazio non sarà facileRicercatori australiani hanno determinato che la microgravità compromette la riproduzione dei mammiferi, facendo perdere la capacità di orientamento ... fanpage.it

Creati i primi embrioni umani sintetici con cellule staminali. Il dibattito è apertoI biologi dello sviluppo sono riusciti ad assemblare in vitro embrioni sintetici con cellule staminali umane senza utilizzare ovuli e spermatozoi. Un ampio dibattito nel mondo scientifico, che ... quotidianosanita.it