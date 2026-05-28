Durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026, tenutosi a Pechino, è stato annunciato l'avvio ufficiale del Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD). La creazione di questa iniziativa mira a promuovere collaborazioni internazionali nel settore. La notizia è stata comunicata durante l'evento, senza ulteriori dettagli su obiettivi specifici o paesi coinvolti.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026 in corso a Pechino, secondo quanto annunciato durante l'evento. Promosso congiuntamente dalla Cina, da altri 53 Paesi e da nove organizzazioni internazionali, il GPPAD rappresenta una tappa importante negli sforzi globali per la riduzione della povertà, si legge nell'annuncio. Incoraggiando i membri a perseguire strategie di riduzione della povertà e di sviluppo adeguate alle proprie specifiche condizioni, il GPPAD promuoverà lo scambio di esperienze in materia di riduzione della povertà e di governance, ed esplorerà congiuntamente percorsi per sradicare la povertà alla radice, secondo l'annuncio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come la CINA ha RISOLTO il problema del PETROLIO

Notizie e thread social correlati

La giunta Marsilio avvia la liquidazione coatta del Consorzio per lo sviluppo iIndustriale dell’area Chieti-PescaraLa giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall'assessore Tiziana Magnacca, che avvia la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio...

Alleanza Russia-Cina, Putin: “Intesa per promuovere stabilità e sviluppo globale”Il presidente russo ha dichiarato che l’alleanza con la Cina mira a favorire stabilità e crescita a livello globale.

Temi più discussi: Russia pensa ad armi nucleari mentre Putin è in Cina. G7: beni russi restano congelati. Ucraina riconquista Stephonirsk; Robotaxi Xpeng, cosa sappiamo della tecnologia del brand cinese; La Cina manda 100 navi attorno a Taiwan: il segnale a Trump che spaventa il Pacifico; TUCIDIDE E IL PARADIGMA DEL G2.

La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppoPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà ... msn.com

Ho fatto un video che spiega il problema della duplicazione dei precompositi su cui stavo cercando di lavorare, mi piacerebbe ricevere feedback reddit

Mattoni lunari dai campioni: la Cina avvia i test nello spazioLa Cina testa nello spazio filamenti estratti dal suolo lunare per costruire future basi umane. msn.com

Continuano ad arrivare conferme delle pessime condizioni in cui versa l’economia russa ed ora anche su quanto immotivata sia l’esultanza per i prezzi del petrolio, i quali, stando ad uno dettagliato studio della Free Russia Foundation, pubblicata dal Kyiv Inde x.com