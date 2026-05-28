La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppo

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026, tenutosi a Pechino, è stato annunciato l'avvio ufficiale del Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD). La creazione di questa iniziativa mira a promuovere collaborazioni internazionali nel settore. La notizia è stata comunicata durante l'evento, senza ulteriori dettagli su obiettivi specifici o paesi coinvolti.

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PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026 in corso a Pechino, secondo quanto annunciato durante l'evento. Promosso congiuntamente dalla Cina, da altri 53 Paesi e da nove organizzazioni internazionali, il GPPAD rappresenta una tappa importante negli sforzi globali per la riduzione della povertà, si legge nell'annuncio. Incoraggiando i membri a perseguire strategie di riduzione della povertà e di sviluppo adeguate alle proprie specifiche condizioni, il GPPAD promuoverà lo scambio di esperienze in materia di riduzione della povertà e di governance, ed esplorerà congiuntamente percorsi per sradicare la povertà alla radice, secondo l'annuncio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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