La giunta Marsilio avvia la liquidazione coatta del Consorzio per lo sviluppo iIndustriale dell’area Chieti-Pescara

La giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall'assessore Tiziana Magnacca, che avvia la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara. La decisione si inserisce nel quadro della legge regionale 252025 e completa il procedimento di liquidazione del consorzio. La delibera è stata adottata nel corso della seduta ufficiale della giunta regionale.

Approvata dalla giunta regionale la delibera proposta dall'assessore Tiziana Magnacca, riguardante l'avvio della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara (Csi) nell'ambito della legge regionale 252025 completando il processo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cantine Leonardo da Vinci. Risanamento andato a vuoto. Scatta la liquidazione coattaLa società cooperativa Cantine Leonardo da Vinci nei giorni scorsi è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzioTanta gente, ma non nella misura che ci si poteva aspettare visto il tema dell’assemblea convocata dall’amministrazione all’auditorium ‘Della Valle’... Una raccolta di contenuti La giunta Marsilio avvia la liquidazione coatta del Consorzio per lo sviluppo iIndustriale dell’area Chieti-PescaraIl provvedimento, su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, è stato adottato a seguito delle relazioni tecnico-finanziarie trasmesse dal Csi e dall’Arap ... ilpescara.it Consorzi Industriali: Marsilio, la giunta dispone Liquidazione coatta amministrativa del CSI Chieti-Pescara e completa riordino del sistema produttivo regionaleLa giunta regionale ha deliberato l’avvio della Liquidazione Coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara (CSI), dando attuazione alla Legge Regionale 25/20 ... regione.abruzzo.it