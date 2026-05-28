La Cer Sienaenergie dà i numeri Nuove cabine e 416 associati

La Cer Sienaenergie conta ora 416 associati e 665 utenze. L’azienda gestisce 37 cabine primarie, di cui 4 sono attive e 2 sono in fase di valutazione da parte del GSE.

La Cer Sienaenergie raggiunge quota 416 associati con 665 utenze, distribuite in 37 cabine primarie di cui 4 attive e 2 in valutazione del GSE. E’ quanto emerso durante l’assemblea degli associati, che fanno capo alla configurazione della cabina primaria 491 (Siena sud) comprendente parte del comune di Siena, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia e i due comuni associati Sovicille e Murlo. Come prevede lo Statuto, si è proceduto alla Costituzione del Comitato di partecipazione, e al riparto dell’incentivo per l’ energia condivisa a partire dal 2 maggio 2025 fra gli 82 associati, tra cui famiglie, Università di Siena, associazioni come Adiconsum, Citis, Servizio e Territorio, Unione Prov. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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