A2A in tour nei quartieri Dal teleriscaldamento alle nuove cabine primarie Il piano da 4,5 miliardi

L'azienda sta portando avanti un piano da 4,5 miliardi di euro che coinvolge diversi interventi nei quartieri della città. Tra le iniziative ci sono l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, il miglioramento dell’illuminazione pubblica e l’aggiornamento delle cabine primarie. Inoltre, si stanno portando avanti lavori di teleriscaldamento per aggiornare le reti esistenti e migliorare l’efficienza energetica.

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di Marianna Vazzana Dalle city plug, le colonnine di ricarica per le auto elettriche, ai nuovi punti luce. Dall’incremento degli impianti di produzione del teleriscaldamento – e l’obiettivo è arrivare ad avere entro il 2050 calore prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili o “di scarto“ – ai nuovi impianti fotovoltaici. Mentre già il 100% dei rifiuti solidi urbani viene destinato al recupero di materia (63%) o alla produzione di energia (37%). Questo e altro è emerso ieri all’incontro di A2A con il territorio: “Patto con Milano“ insieme ai cittadini, per una Milano sostenibile e pronta alle sfide del futuro. Seconda edizione e secondo appuntamento 2026, dedicato ai Municipi 2, 3 e 4 al Teatro Franco Parenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A2A in tour nei quartieri. Dal teleriscaldamento alle nuove cabine primarie. Il piano da 4,5 miliardi Notizie correlate Piano del traffico “sotto casa”. Rivoluzione green della viabilità: "Tour nei quartieri fra la gente"Le osservazioni sono già agli atti, il consiglio comunale si avvicina, ma prima dell’adozione scatta l’ultimo giro di consultazione della... Cagliari: piano da miliardi per sport, quartieri e nuovi ERP? Cosa scoprirai Come cambieranno i quartieri con i nuovi fondi per gli ERP? Dove sorgerà il nuovo polo culturale tra via Paoli e Bacaredda? Quali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A2A in tour nei quartieri. Dal teleriscaldamento alle nuove cabine primarie. Il piano da 4,5 miliardi; A2A, le stime degli analisti per il 2026; Pagamenti A2A. Nexi implementa Wero per l’e-commerce in Germania; A2A e Aprica incontrano i Comuni del Sebino: confronto a Brescia su rifiuti, qualità della raccolta e obiettivi di economia circolare - Radio Bruno. A2A, roadshow nei quartieri: il dialogo con il territorio è aperto nel segno di decarbonizzazione e serviziLa seconda edizione dell’appuntamento organizzato dal gruppo e dalla sua rete di aziende che lavorano sul territorio: illustrato l’impatto di un piano da 4,5 miliardi stanziati per il periodo 2024-203 ... ilgiorno.it A2A, Tasca: coinvolgere stakeholder ascoltando e andando nei territoriRoma, 19 mar. (askanews) - Su energia, ambiente, gestione dei rifiuti quello del coinvolgimento di tutti i portatori di interessi è un tema che può essere approcciato a diversi livelli. Il primo ... quotidiano.net Tasca (A2A): "La realizzazione del piano industriale è decisiva: il nostro focus è dare concretezza agli obiettivi definiti" x.com OFFERTA ESCLUSIVA A2A Stanco degli aumenti in bolletta È il momento di bloccare il prezzo e stare tranquillo! Luce a 0,149 €/kWh Gas a 0,57 €/Smc Prezzo BLOCCATO per 12 mesi Zero sorprese Massima trasparenza Subito risparmio - facebook.com facebook