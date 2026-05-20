Comunità energetica LU-CER | progetto CER H2 finanziabile ora la sfida è realizzarlo
Un nuovo progetto volto alla transizione energetica del territorio ha ottenuto l'approvazione e il finanziamento da parte di AVEPA. Si tratta della comunità energetica LU-CER, che potrà contare su un contributo di oltre 1,2 milioni di euro. Ora la sfida consiste nella realizzazione concreta dell'iniziativa, che punta a promuovere l'uso di energie rinnovabili e a coinvolgere la comunità locale nel processo. Il passo successivo sarà mettere in atto le fasi previste dal progetto per avviare le attività.
Un passo importante verso la transizione energetica del territorio. Il progetto della comunità energetica LU-CER è stato dichiarato ammissibile e finanziabile da AVEPA, con un contributo di oltre 1,2 milioni di euro.Si tratta di una delle iniziative più avanzate in Europa sul tema delle comunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Comunità Energetica Rinnovabile Un Fiume di Energia sul Tevere
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