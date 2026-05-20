Comunità energetica LU-CER | progetto CER H2 finanziabile ora la sfida è realizzarlo

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto volto alla transizione energetica del territorio ha ottenuto l'approvazione e il finanziamento da parte di AVEPA. Si tratta della comunità energetica LU-CER, che potrà contare su un contributo di oltre 1,2 milioni di euro. Ora la sfida consiste nella realizzazione concreta dell'iniziativa, che punta a promuovere l'uso di energie rinnovabili e a coinvolgere la comunità locale nel processo. Il passo successivo sarà mettere in atto le fasi previste dal progetto per avviare le attività.

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Un passo importante verso la transizione energetica del territorio. Il progetto della comunità energetica LU-CER è stato dichiarato ammissibile e finanziabile da AVEPA, con un contributo di oltre 1,2 milioni di euro.Si tratta di una delle iniziative più avanzate in Europa sul tema delle comunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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