Comunità energetica LU-CER | progetto CER H2 finanziabile ora la sfida è realizzarlo

Un nuovo progetto volto alla transizione energetica del territorio ha ottenuto l'approvazione e il finanziamento da parte di AVEPA. Si tratta della comunità energetica LU-CER, che potrà contare su un contributo di oltre 1,2 milioni di euro. Ora la sfida consiste nella realizzazione concreta dell'iniziativa, che punta a promuovere l'uso di energie rinnovabili e a coinvolgere la comunità locale nel processo. Il passo successivo sarà mettere in atto le fasi previste dal progetto per avviare le attività.

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