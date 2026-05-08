Il Giro d'Italia 2026 si avvicina con la pubblicazione della startlist, che include i numeri di gara di tutti i partecipanti. La lista inizia con il numero 1 assegnato a uno dei velocisti più attesi e si conclude con il numero 228, riservato a un altro corridore. Ogni atleta è identificato dal proprio numero, che permette di riconoscerlo durante le fasi della corsa.

Roma, 8 maggio 2026 - Dall' 1 di Kaden Groves, uno dei velocisti più attesi, al 228 di Diego Ulissi, uno dei veterani del gruppo e della spedizione azzurra da record (negativo): saranno 184 i corridori, divisi in 23 squadre, che venerdì 8 maggio si presenteranno al foglio firma di Nesebar per prendere il via al Giro d'Italia 2026, che concluderà il suo tragitto a Roma il 31 maggio. Le curiosità sui partecipanti al Giro d'Italia 2026. In mancanza del vincitore in carica Simon Yates (che intanto ha deciso di ritirarsi), si è proceduto all'assegnazione dei dorsali seguendo l'ordine alfabetico delle squadre. Un anno fa, invece, si premiò chi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La startlist del Giro d'Italia 2026 con i numeri dei corridori: come riconoscere i partecipanti alla corsa rosa

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