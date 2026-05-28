I giornalisti in formazione sono stati accolti con applausi e cori durante un evento al teatro Cartiere Carrara. Circa 1.300 studenti hanno partecipato a una cerimonia che ha suscitato entusiasmo tra i presenti. La manifestazione ha coinvolto i giovani reporter del futuro, che hanno ricevuto riconoscimenti e ovazioni. La giornata ha visto momenti di emozione e partecipazione collettiva.

Firenze, 28 maggio 2026 – Una grande festa, quella che ieri al teatro Cartiere Carrara ha visto protagonisti oltre 1.300 ragazze e ragazzi in rappresentanza di 69 classi di Firenze e provincia per chiudere in bellezza l’edizione 2026 di Cronisti in classe, XXIV edizione, il progetto organizzato da La Nazione in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo dell’informazione e alla conoscenza del giornale. Ieri dunque la premiazione, alla presenza di ospiti e autorità – con il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessora... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica dei cronisti in classe: standing ovation per 1.300. Cori, applausi e brividi per i reporter del futuro

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