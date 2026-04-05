Bastoni standing ovation dei tifosi Inter al momento del cambio | cosa è successo

Durante la partita tra l'Inter e la Roma a San Siro, i tifosi nerazzurri hanno accolto con una standing ovation il calciatore al momento del cambio. La scena si è verificata mentre il giocatore usciva dal campo, suscitando un applauso caloroso da parte del pubblico presente in tribuna. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al riguardo, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati.

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