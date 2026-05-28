Oggi, circa 50.000 persone si sono radunate per assistere a un concerto di Vasco. La viabilità è stata modificata per facilitare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti. Il cantante ha dichiarato di essere già emozionato e di sentire l’adrenalina crescere, sottolineando il forte entusiasmo che lo accompagna prima del concerto. La manifestazione ha avuto un impatto sulla circolazione stradale e sull’organizzazione logistica della zona.

Lui non vede l’ora di iniziare. "Il brivido da conto alla rovescia è inconfondibile. L’adrenalina sale alle stelle.", scrive Vasco sui social. Figuriamoci i suoi fan. Sono centinaia quelli che ogni giorno sfidano il caldo e si appostano fuori dallo stadio per ascoltare le prove del ’Blasco’. E lui promette che "il palco sarà bollente.". Con tantissimi pezzi degli anni ’80 e la scelta di chiudere il concerto con Un mondo migliore. "Sarà l’ultima canzone prima dei bis", annuncia il Komandante. Saranno oltre 24mila sabato sera al concerto al ’ Romeo Neri ’ con cui Vasco darà il via al tour. Ce ne saranno praticamente altrettanti domani, alla prova generale aperta gratuita ai soli iscritti al ’ Blasco fan club ’: i posti sono stati bruciati in due sole settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 50mila per Vasco: "L’adrenalina è già alle stelle". Viabilità rivoluzionata per lo show

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