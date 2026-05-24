Elezioni la carica dei 20 per otto Comuni | anche gli aspiranti sindaco di Siculiana e Ribera già alle urne

Notizia in breve

Otto comuni dell'Agrigentino hanno aperto le urne per le elezioni comunali, coinvolgendo anche i candidati sindaco. Tra questi, alcuni aspiranti sono già alle urne per il voto. La consultazione riguarda sia i cittadini che i candidati, con un totale di circa 20 persone in corsa per le cariche di sindaco. La giornata elettorale è iniziata senza particolari incidenti e si concluderà nel rispetto delle procedure previste.