Elezioni la carica dei 20 per otto Comuni | anche gli aspiranti sindaco di Siculiana e Ribera già alle urne
Otto comuni dell'Agrigentino hanno aperto le urne per le elezioni comunali, coinvolgendo anche i candidati sindaco. Tra questi, alcuni aspiranti sono già alle urne per il voto. La consultazione riguarda sia i cittadini che i candidati, con un totale di circa 20 persone in corsa per le cariche di sindaco. La giornata elettorale è iniziata senza particolari incidenti e si concluderà nel rispetto delle procedure previste.
Al voto anche i candidati sindaco, così come il resto della cittadinanza, degli otto paesi dell'Agrigentino. Alcuni degli aspiranti primo cittadino, esattamente per come è successo ad Agrigento, hanno già votato alle prime ore del mattino. Mentre altri hanno annunciato che lo faranno nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Riccardo Accurso Tagano e Gerlando Grech | Bibbirria Podcast
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