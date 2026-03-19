Dea inchino alle stelle Il Bayern ripete lo show Kane è di un altro pianeta

L’Atalanta ha concluso la sua avventura in Champions League con una sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco. La partita ha visto Kane protagonista, con un gol e diverse giocate di alta qualità, mentre il Bayern ha mostrato grande solidità e superiorità sul campo. La squadra tedesca ha ripetuto le prestazioni convincenti delle ultime uscite, lasciando gli avversari senza molte possibilità di reazione.

L’Atalanta si congeda dalla Champions League con un’altra imbarcata per 4-1, inchinandosi nuovamente ai marziani del Bayern. Turno con un complessivo finale di 10-2 per la corazzata tedesca. Nella bolgia dell’Allianz Arena (con 3700 bergamaschi) la Dea ha fatto la sua partita per 53 minuti, tenendo botta finché ha potuto, giocando meglio rispetto all’andata. Bayern che non ha fatto sconti, lottando su ogni pallone per vincere, pur con assenze pesanti (Upamecano, Kimmich, Olise, Davies e Musiala), con davanti il baby talento 18enne Karl e Kane a trascinare la manovra offensiva con Diaz. La squadra di Palladino ha retto l’urto per 22 minuti, fino all’errore di Scalvini, ingenuo nell’allungare il braccio fuori posizione su tiro di Kane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dea, inchino alle stelle. Il Bayern ripete lo show. Kane è di un altro pianeta Articoli correlati LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Bayern Monaco Atalanta 4-1, la Dea cade anche nella gara di ritorno! Kane, Karl e Luis Díaz completano la festa. Nerazzurri travoltiCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla...