I tagliandi saranno in vendita anche oggi online e nelle tabaccherie autorizzate Prevendita di biglietti già oltre quota 2.800 Si va verso lo stesso undici di domenica scorsa

Oggi i biglietti sono ancora disponibili online e nelle tabaccherie autorizzate. Dopo tre giorni di prevendita, che ha visto oltre 2.800 biglietti venduti, si avvicina la formazione che ha partecipato alla partita di domenica scorsa. La prevendita comprende due giorni riservati agli abbonati e un terzo aperto a chi possiede la tessera ma non ha usufruito della prelazione.

Dopo tre giorni di prevendita, due riservati agli abbonati e uno di vendita libera (valida anche per chi aveva la tessera ma non ha usufruito della prelazione) sono stati staccati 2.836 tagliandi. I biglietti saranno in vendita anche oggi: online su etes.it, presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31 e presso il botteghino di corso Piave dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Domani – giorno della gara – invece la biglietteria dello stadio Mazza sarà aperta dalle 13 alle 16,30 in corso Piave e dalle 13,30 alle 16,30 in via Cassoli. Ecco i prezzi dei tagliandi in vendita libera: curva Ovest 10 euro, ridotto 7 euro, Under 12 5 euro; tribuna Azzurra e Bianca 16 euro, ridotto 12 euro, Under 12 5 euro; tribuna Blu 22 euro, ridotto 16 euro, Under 12 5 euro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tickets will also be on sale today, online and at authorized tobacconists. Advance ticket sales have already surpassed 2.800. The lineup is likely to be the same as last Sunday.There are a couple of ballots: Prezzabile and Malivojevic are threatening the starting spots of Cozzari and Ricci. sport.quotidiano.net

I biglietti per la data di Castelliri (Frosinone) saranno disponibili in prevendita su Ciaotickets e nei punti vendita abituali dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 8 maggio, mentre le prevendite per Agropoli (Salerno) apriranno lunedì 11 maggio. x.com

Scusatemi se è una domanda stupida, ma... i prezzi dei biglietti del tour potrebbero diminuire reddit