Sabato l' Unieuro ospita Livorno | disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi toscani

Sabato si svolgerà la partita tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno, con inizio alle 19 all’Unieuro Arena. La prevendita dei biglietti per il match sarà aperta mercoledì. È stato disposto un divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi toscani, in previsione dell’incontro. La vendita dei biglietti sarà gestita presso i punti autorizzati, senza possibilità di acquisto da parte dei supporter ospiti.

Aprirà mercoledì la prevendita dei biglietti del match tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno in programma sabato alle 19 all’Unieuro Arena. Secondo il “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di serie A, A2 e B” siglato da Fip, Lba e Lnp con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite. Sulla base di tale disposizione, i tifosi dovranno presentarsi all’acquisto muniti di documento d’identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso per ciascun biglietto emesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Savoia – Gelbison, divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi ospitiTempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Savoia – Gelbison”, in programma domenica... Pescara-Bari senza tifosi pugliesi sugli spalti. Disposto dal Prefetto il divietoLo scontro diretto tra Pescara e Bari non avrà sugli spalti una componente importante, ovvero la tifoseria ospite almeno in riferimento ai supporters...