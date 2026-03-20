BIF&ST 2026 al via | da Paola Cortellesi a Checco Zalone tanti gli ospiti attesi a Bari

Al BIF&ST 2026 a Bari sono attesi numerosi ospiti, tra cui Paola Cortellesi e Checco Zalone. L’evento ha preso il via con l’anteprima de *Il Dio dell’amore*, commedia di Francesco Lagi che affronta le dinamiche delle relazioni. La manifestazione prosegue con diversi appuntamenti e proiezioni, coinvolgendo registi, attori e professionisti del cinema italiano.

L’anteprima de Il Dio dell’amore, la commedia di Francesco Lagi sulla complessità delle relazioni sentimentali, con Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Enrico Borello e Vanessa Scalera, inaugurerà domani – sabato 21 marzo – al Teatro Petruzzelli la 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma nel capoluogo pugliese fino al 28 marzo. Nato nel 2009 da un’idea dello scrittore e produttore cinematografico Felice Laudadio, che ne ha firmato la direzione artistica per 15 anni per poi passare il timone al critico e giornalista Oscar Iarussi, il Bif&st si è affermato nel panorama cinematografico del Mezzogiorno, posizionandosi tra le manifestazioni cinematografiche più importanti a livello nazionale per partecipazione di pubblico, con oltre 75. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - BIF&ST 2026 al via: da Paola Cortellesi a Checco Zalone, tanti gli ospiti attesi a Bari Articoli correlati Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... Da Zalone a Banfi, fino a Protti e Gassmann: presentato a Bari il Bif&st 2026La comicità pugliese di Lino Banfi e di Checco Zalone, ma anche tanti altri grandi nomi del cinema italiano, da Alessandro Gassmann a Giuseppe... Una selezione di notizie su Paola Cortellesi Argomenti discussi: Bif&st 2026 nel segno del Mediterraneo porta la Puglia al centro della scena. Presentata l'edizione 2026. A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo, ecco il programma dell'edizione 2026Dal 21 al 28 marzo Bari torna a ospitare il Bif&st – Bari International Film&TV Festival, giunto alla sua 17° edizione e costruito, anche per il 2026, come una manifestazione ampia, stratificata e att ... tg24.sky.it Bif&st 2026, dal Mediterraneo al mondo tutti gli appuntamenti della 17ª edizioneLa 17ª edizione del Bari International Film&TV Festival (21 al 28 marzo 2026) conferma anche quest’anno la vocazione ad uno sguardo che dal ... ciakmagazine.it