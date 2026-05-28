La banda di rapinatori rom di Caivano aveva un capo italiano | erano terrorizzati da Vito
In alcuni dei dialoghi intercettati della banda di rapinatori e ladri rom smantellata dai carabinieri si fa riferimento a un tale "Vito", che avrebbe fatto da coordinatore e segnalatore per i colpi; l'uomo non è stato ancora identificato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caivano, tenta di rapire un bambino
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