Bloccata in Libia la flotilla di terra per Gaza il referente italiano | Domani ripartiremo per la Striscia
Una squadra di circa 300 attivisti internazionali coinvolti nella missione Land Convoy, promossa dalla Global Sumud, è rimasta bloccata al confine tra Tripolitania e Cirenaica in Libia. La cosiddetta “flotilla di terra” destinata a Gaza non ha potuto proseguire il suo percorso e si trova attualmente in attesa di nuove disposizioni. Secondo un rappresentante italiano, sono previsti nuovi tentativi di partenza già domani, con l’obiettivo di raggiungere la Striscia. La situazione al momento impedisce il proseguimento del viaggio.
Il passaggio dei circa 300 attivisti internazionali di Land Convoy - la missione via terra per Gaza della Global Sumud - è stato interrotto al confine tra la Tripolitania e la Cirenaica, in Libia. La delegazione italiana: "In corso contatti per sbloccare i mezzi, pronti a una riduzione dei partecipanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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