KUM! Festival 2026 svela la grafica ufficiale | una mela esplosiva per raccontare La tentazione della violenza

Il KUM! Festival 2026 si svolgerà a Perugia dal 23 al 25 ottobre e ha presentato la sua grafica ufficiale. La grafica raffigura una mela esplosiva, simbolo che rappresenta il tema della decima edizione, intitolata “La tentazione della violenza”.

KUM! Festival presenta la grafica ufficiale della sua decima edizione, in programma a Perugia dal 23 al 25 ottobre 2026. Un’immagine forte e simbolica che interpreta visivamente il tema scelto per quest’anno: “La tentazione della violenza”. Ideato e diretto dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, il festival torna a proporre un grande spazio di riflessione pubblica sui conflitti, le fragilità e le tensioni del presente. Una mela esplosiva come simbolo dell’edizione 2026. Al centro della nuova identità visiva di KUM! Festival 2026 compare una mela esplosiva: un’immagine che unisce desiderio e distruzione, attrazione e minaccia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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