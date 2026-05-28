Kroos mette in campo il difensore centrale imponente contro il quale non vuoi giocare
Un difensore centrale di grande stazza è stato schierato in campo, suscitando commenti su quanto sia difficile affrontarlo. Secondo fonti sportive, il giocatore è stato descritto come “imponente” e come un ostacolo difficile da superare. La sua presenza ha attirato l’attenzione di analisti e tifosi, che hanno evidenziato la sua capacità di influenzare le partite. La sua posizione in campo ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o risultati specifici.
2026-05-28 07:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Toni Kroos giocatore del Real Madrid dal 2014 al 2024, ha commentato con il fratello Felice IL La lista della Germania presentata dall’allenatore Julian Nagelsmann affrontare i Mondiali del 2026. Nella nuova puntata del podcast ‘Einfach bad Luppen’ il 36enne ex calciatore tedesco ha approvato la lista di Nagelsmann “va bene, non c’è spazio per la presunzione di saperne di più”, e ha messo sul tavolo il nome che gli manca tra i 26 in Germania. Yann Aurel Bisseck ha attirato la mia attenzione l’anno scorso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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