Infortunio Bastoni il difensore fa progressi | ci sarà contro il Torino? Cosa filtra sul centrale

Il difensore sta migliorando dopo l'infortunio e potrebbe essere convocato per la partita contro il Torino. Attualmente, si stanno valutando le sue condizioni, e non è ancora certa la sua presenza in campo. Il giocatore sta seguendo un percorso di recupero e si attendono aggiornamenti ufficiali prima della gara. La sua disponibilità dipenderà dai progressi nelle prossime ore.

di Alberto Petrosilli Infortunio Bastoni, il centrale è in recupero e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Torino: cosa filtra sul difensore. L’ Inter di Cristian Chivu, sente profumo di festa tricolore. Sebbene le combinazioni matematiche non siano immediate, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino con la consapevolezza che una vittoria, unita a eventuali passi falsi di Napoli e Milan, potrebbe far scattare i caroselli per il 21° scudetto già in questo fine settimana. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Bastoni, il difensore migliora: le ultime. Dopo il meritato riposo concesso dal tecnico, la squadra è tornata a faticare al BPER Training Centre.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Bastoni, il difensore fa progressi: ci sarà contro il Torino? Cosa filtra sul centrale Notizie correlate Infortunio Bastoni, ansia in casa Inter? Prossime ore decisive, cosa filtra sul centraledi Redazione Inter News 24Infortunio Bastoni, sale l’ansia in casa Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: prossime ore decisive per le... Bastoni scalpita, verso Italia-Irlanda del Nord: cosa filtra sul difensore dell’Interdi Redazione Inter News 24Bastoni pronto a tornare per Italia-Irlanda del Nord, gli aggiornamenti sul difensore centrale nerazzurro Il problema alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, infortunio Bastoni: gli aggiornamenti sulle sue condizioni; Pausa Bastoni, out col Cagliari. E intanto il Barça cambia strategia: offre un talento del 2006; Perché Sommer, Bastoni e Lautaro Martinez non giocano Inter-Cagliari: infortunio, turnover o squalificati? Sono in panchina?; Inter, tegola in difesa: l’Inter Bastoni infortunio ferma il centrale contro la Fiorentina. Inter, infortunio Bastoni: le ultime verso Coppa Italia e 34^ giornataInfortunio Bastoni - Nel recente successo andato in scena contro il Cagliari nella 33^ giornata di Serie A, uno dei grandi ... fantamaster.it Inter, infortunio Bastoni: gli aggiornamenti sulle sue condizioniAlessandro Bastoni resta in dubbio in casa Inter. La situazione del difensore nerazzurro non è cambiata negli ultimi giorni e il suo rientro continua a essere rimandato. Dopo aver saltato la sfida con ... fantacalcio.it Inter, infortunio Bastoni: le ultime sul recupero di Pietro Sciamplicotti facebook Infortunio Bastoni, l’Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby: ecco quale x.com