Krol e Beukema insieme | l' incontro a tinte ' orange' tra il passato e il presente del Napoli

Ruud Krol e Sam Beukema si sono incontrati durante la partita dei Napoli Legends allo stadio Diego Armando Maradona. L’ex calciatore olandese, storico del club, ha incontrato il difensore attuale del Napoli nella giornata di mercoledì. L’incontro è avvenuto in un contesto di celebrazione e ricordo delle glorie del passato e del presente del club. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli dell’incontro.

Ruud Krol e Sam Beukema insieme. In occasione della partita dei Napoli Legends disputata martedì sera allo stadio Diego Armando Maradona, l'ex Bologna ha avuto il piacere di incontrare,nella giornata di mercoledì, una delle più grandi icone della storia del calcio olandese e del Napoli.L’incontro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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