Domani alle 18 apre a Livorno una mostra intitolata ’Echi e origine’ presso la Galleria Extra Factory, situata in piazza della Repubblica. Si tratta della prima esposizione personale dell’artista Larry Nederlof, che sarà visitabile fino al 23 maggio. L’evento presenta un collegamento tra passato e presente attraverso le opere dell’artista, che si potranno ammirare negli spazi espositivi della galleria.

di Fiamma Domestici Si inaugura domani alle 18 negli spazi espositivi della Galleria Extra Factory in piazza della Repubblica a Livorno ’Echi e origine’, prima esposizione personale di Larry Nederlof, che resterà aperta fino al 23 maggio prossimo. Un debutto atteso che introduce al pubblico il linguaggio distintivo dell’artista olandese, sospeso tra memoria, materia e percezione. Con questa prima personale, Larry Nederlof si afferma come una voce emergente nel panorama contemporaneo, capace di coniugare ricerca formale e profondità concettuale. La mostra raccoglie una selezione di opere recenti che esplorano il rapporto tra passato e presente, indagando ciò che resta – gli ’echi’ – e ciò da cui tutto ha inizio – l’’origine’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mostra ’Echi e origine’. Il punto di incontro tra passato e presente

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