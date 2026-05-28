Krediet si opera l’olandese attiva il countdown per il 2026 27 | come è andata la sua prima stagione in bianconero

Notizia in breve

Il centrocampista della Juventus Under 16 si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un infortunio subito ad aprile. La sua prima stagione in maglia bianconera si è conclusa con questa operazione, che segna un punto di svolta nel suo percorso. La società ha comunicato che Krediet riprenderà il lavoro di riabilitazione, senza fornire dettagli sul tipo di intervento. La prossima stagione sarà dedicata al recupero e al ritorno in campo.