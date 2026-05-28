Krediet si opera l’olandese attiva il countdown per il 2026 27 | come è andata la sua prima stagione in bianconero
Il centrocampista della Juventus Under 16 si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un infortunio subito ad aprile. La sua prima stagione in maglia bianconera si è conclusa con questa operazione, che segna un punto di svolta nel suo percorso. La società ha comunicato che Krediet riprenderà il lavoro di riabilitazione, senza fornire dettagli sul tipo di intervento. La prossima stagione sarà dedicata al recupero e al ritorno in campo.
di Fabio Zaccaria Krediet si opera, sotto i ferri il centrocampista della Juventus Under 16 dopo il brutto infortunio di aprile: com’è andata la sua, breve, parentesi bianconera. L’approfondimento competo. Negli ultimi giorni, con tanto di conferma via social, è giunta la notizia dell’intervento di Fortunato Krediet, centrocampista della Juventus Under 16 che ad inizio aprile si è lesionato legamenti e menisco del ginocchio destro. Dopo quasi due mesi dal grave infortunio, l’olandese è finito sotto i ferri, ma com’è andata la sua parentesi in bianconero seppur durata nemmeno quattro mesi? Krediet sbarca a Torino nel mercato di gennaio, un rinforzo direttamente dall’Olanda scuola Feyenoord per la mediana di mister Gridel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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