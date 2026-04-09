Durante il Torneo Maggioni-Righi, l'olandese Krediet, giocatore della Juventus Under 16, ha subito un grave infortunio. Si è rotto il legamento crociato e il menisco, determinando la fine della sua stagione. L'atleta, proveniente dal settore giovanile del Feyenoord, si è infortunato durante la partita, e i medici hanno confermato la gravità dell’incidente.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, brutto infortunio per l’olandese Fortunato Krediet: l’ex Feyenoord si lesiona crociato e menisco al Torneo Maggioni-Righi. Gridel perde uno dei più in forma per il rush finale. Le ultime. Arrivato dal Feyenoord nel corso del mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo di Gridel, Fortunato Krediet si è subito imposto nella Juventus Under 16 ed ha segnato pure 2 reti. Un bottino mica male per un centrocampista, che ha mostrato oltre ai gol, caratteristiche impressionanti sia per doti fisiche e tecniche ma soprattutto una personalità fuori dal normale. Quando tutto pareva andare nel verso giusto, ecco però un brutto infortunio a porre fine con anticipo alla stagione del ragazzo classe 2010. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, che tegola! Stagione terminata per Krediet: rottura del crociato e del menisco per l’olandese

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