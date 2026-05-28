Il tecnico del club di appartenenza ha dichiarato che il prezzo per il trasferimento di Koopmeiners alla Roma è di 30 milioni di euro. La Juventus non abbassa la richiesta di questa cifra.

. La Juve non fa sconti: 30 milioni di euro. L’avventura di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Dopo due stagioni ampiamente al di sotto delle aspettative, la dirigenza bianconera ha perso la pazienza ed è pronta a mettere sul mercato il centrocampista olandese classe 1998. Le prestazioni deludenti hanno spinto la Vecchia Signora a cercare un acquirente, senza imporre alcun veto su una sua possibile permanenza in Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il futuro dell’ex Atalanta potrebbe infatti tingersi di giallorosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners alla Roma? Gasperini è assolutamente convinto di una cosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, Gasperini vuole Koopmeiners: Koné per lo scambio di mercatoIn vista della prossima sessione di mercato, l’allenatore di una squadra di Serie A ha manifestato l’interesse per un centrocampista olandese,...

Scambio Ndicka Koopmeiners: il difensore della Roma non chiude le porte alla Juve, ma c’è un ostacolo. Di cosa si tratta – VIDEOIl difensore di una squadra di calcio ha affermato di essere disponibile ad ascoltare eventuali proposte di scambio con un altro club, ma ha anche...

Temi più discussi: Tony D'Amico, chi è il ds a un passo dalla Roma: la sintonia con Gasperini, le sigarette e la febbre da mercato; Flopmeiners e le magie di Rolando Mancini, zuccate-derby da record; Gasperini e D'Amico di nuovo insieme: la coppia che ha fatto grande l'Atalanta; Roma, Gasperini sceglie D’Amico! È in pole per il ruolo di Ds, ma c’è l’ostacolo Atalanta.

Juve, Koopmeiners in uscita. Ci pensa la RomaTeun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 della nazionale olandese, sarebbe in uscita dalla Juventus. Il giocatore può restare in Italia. tuttojuve.com

Juventus e Roma, a chi conviene lo scambio Ndicka-Koopmeiners? Il clamoroso intreccio tra Champions e mercatoLa cessione eccellente di Teun Koopmeiners, mai messo al centro del progetto Juventus, apre un canale preferenziale con la Roma: ipotesi scambio con Ndicka. sport.virgilio.it