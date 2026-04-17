Roma Gasperini vuole Koopmeiners | Koné per lo scambio di mercato

In vista della prossima sessione di mercato, l’allenatore di una squadra di Serie A ha manifestato l’interesse per un centrocampista olandese, considerato un suo pupillo. Per facilitare l’operazione, si sta valutando anche uno scambio con un attaccante di proprietà della stessa squadra. La trattativa riguarda principalmente il trasferimento del centrocampista e potrebbe coinvolgere anche altri dettagli legati al mercato invernale.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Giampiero Gasperini ha chiesto rinforzi e il primo nome sulla lista è il suo pupillo Teun Koopmeiners. L’olandese prenderebbe il posto di Lorenzo Pellegrini, ormai destinato a lasciare Trigoria. La Juventus ha proposto uno scambio con Manu Koné, ma la posizione della Roma è ferma: il francese vale 50 milioni e il club preferisce incassare cash piuttosto che accettare contropartite. Se la Juve vuole Koné, dovrà pagare l’intero cartellino e trattare separatamente l’acquisto di Koopmeiners. Copyright © 2018-2026 Sololaroma.itEditor Digital Studio – P.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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