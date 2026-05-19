Il difensore di una squadra di calcio ha affermato di essere disponibile ad ascoltare eventuali proposte di scambio con un altro club, ma ha anche specificato che ci sono alcuni ostacoli da superare. La possibile trattativa coinvolgerebbe anche un centrocampista di un’altra formazione, su cui ci sono discussioni in corso. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo a eventuali accordi o passi avanti concreti.

di Francesco Spagnolo Scambio Ndicka Koopmeiners, il difensore della Roma è pronto ad ascoltare le proposte. Ma l’olandese, al momento, non rientra nei piani giallorossi. Il futuro di Koopmeiners è sempre più lontano dalla Juventus. E nei giorni scorsi si era parlato anche di uno scambio con Ndicka. Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato bianconero sul canale Youtube di .com Eleonora Trotta ha fatto il punto della situazione sulla trattativa. La giornalista ha confermato che « l’olandese è stato offerto alla Roma tempo fa. Qualcuno ha provato a intavolare nuovamente uno scambio con Ndicka. Non ci sono al momento i numeri per portare a termine questa operazione perché Koopmeiners guadagna troppo e alla Roma non vogliono alzare ulteriormente il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scambio Ndicka Koopmeiners: il difensore della Roma non chiude le porte alla Juve, ma c’è un ostacolo. Di cosa si tratta – VIDEO

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KOOPMEINERS SWAP DEAL with Roma! Ndicka to Juventus!

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