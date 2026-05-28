Kkr il colosso degli investimenti aprirà una sede a Milano
Kkr, società americana di investimenti, aprirà una sede a Milano. La nuova divisione rafforzerà la presenza locale e l’impegno a lungo termine in Italia, secondo quanto comunicato dall’azienda. La decisione mira a espandere le attività nel mercato europeo e a consolidare la presenza nel paese. La società ha annunciato l’apertura senza indicare una data precisa.
Ha annunciato che aprirà una sede a Milano Kkr, colosso americano degli investimenti. La nuova divisione milanese rafforzerà l’impegno “di lungo termine in Italia ed espandendo la propria presenza locale in una delle maggiori economie europee”, ha fatto sapere la società.L'ufficio supporterà le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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