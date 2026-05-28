Kkr il colosso degli investimenti aprirà una sede a Milano

Notizia in breve

Kkr, società americana di investimenti, aprirà una sede a Milano. La nuova divisione rafforzerà la presenza locale e l’impegno a lungo termine in Italia, secondo quanto comunicato dall’azienda. La decisione mira a espandere le attività nel mercato europeo e a consolidare la presenza nel paese. La società ha annunciato l’apertura senza indicare una data precisa.