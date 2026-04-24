Casa della Comunità Pablo | dal 18 maggio aprirà nella nuova sede al padiglione Cattani

La Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nel nuovo spazio situato al padiglione Cattani, all’interno dell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma. La struttura, che in passato aveva sede altrove, sarà accessibile a partire dalla data indicata. La nuova sede si trova nell’ospedale e rappresenta un punto di riferimento per i servizi offerti alla cittadinanza. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente.

La Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma.Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione, gli allestimenti di arredi e le installazioni della segnaletica nella nuova sede, dove troveranno.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Casa della Comunità Pablo: i rappresentanti del volontariato visitano la nuova sede in corso di riqualificazioneObiettivo della visita: far conoscere la struttura che ospiterà la nuova sede ai rappresentanti del volontariato e verificare lo stato di avanzamento... Casa della Salute Pablo, trasferimento al Cattani ancora fermo: “Scadenze disattese e nessuna chiarezza ai cittadini"Il gruppo consiliare Vignali interviene sul mancato trasferimento della Casa della Salute Pablo al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Tornano gli incontri Stare bene… non solo a parole di Parma welFARE; Ex Ospedale di San Marco Argentano: gli otto milioni che segnano la distanza tra élite e terriorio · LaC News24; Laino Borgo, la Croce di San Damiano illumina la Comunità alloggio per disabili Rovitti Grimaldi · LaC News24; Nodo di Tarsia cancellato e Casa di comunità persa, Madeo (Pd): Scelte gravi della Regione che penalizzano i cittadini · LaC News24. Forlì, presentata la futura Casa della Comunità: un progetto condiviso con la cittàConcluso il percorso partecipativo per la struttura finanziata dal PNRR: integrazione tra sanità e sociale entro la fine del 2026 ... forli24ore.it Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioniFine lavori entro l'anno per il polo che grazie ai fondi PNRR radunerà numerosi servizi socio-sanitari dentro un unico edificio. Comune, Ausl Romagna e tanti cittadini a confronto, a conclusione del p ... rainews.it Azienda USL Toscana Sud Est. . Giovedì 23 aprile è stata inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi Hub. E’ la prima in provincia di Siena a essere aperta 24 ore su 24. Nella CdC ci lavora un team multidisciplinare, formato da medici di medicina g facebook