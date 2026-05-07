Ufficiale | Primark al Grotte Center Aprirà entro il 2027 primo negozio nelle Marche per il colosso dell?abbigliamento low cost

È stato annunciato ufficialmente che Primark aprirà un negozio al Grotte Center di Camerano entro il 2027. Si tratta del primo punto vendita del colosso dell’abbigliamento low cost nella regione. Per l’apertura sono stati stanziati circa 35 milioni di euro, destinati anche a nuovi negozi e a un supermercato all’interno del centro commerciale, che si conferma come il più grande delle Marche.

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CAMERANO - Grotte Center, adesso è ufficiale: arriva Primark. Investiti 35 milioni di euro per il polo commerciale più grande delle Marche: nuovi negozi, un supermercato e oltre cento posti di lavoro. Il colosso irlandese dell'abbigliamento low cost - già presente in Italia con venti negozi e oltre cinquemila dipendenti - ha scelto l'Aspio come testa di ponte per il suo ingresso nella regione, nell'ambito di un'operazione immobiliare da 35 milioni firmata dalla joint venture tra il gruppo spagnolo Eurofund e il britannico Frasers Group. I tempi Il cantiere aprirà entro la fine di quest'anno, l'inaugurazione è attesa entro il 2027.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ufficiale: Primark al Grotte Center. Aprirà entro il 2027, primo negozio nelle Marche per il colosso dell?abbigliamento low cost Ufficiale: Primark al Grotte Center. Aprirà entro il 2027, primo negozio nelle Marche Notizie correlate Primark sbarca nelle Marche: nuova apertura al Grotte Center di Camerano per celebrare i 10 anni di presenza in ItaliaANCONA - Arrivata nel 2016 con il primo negozio al Centro di Arese, Primark celebra 10 anni di presenza in Italia con un investimento di 22 milioni... Leggi anche: Primark apre a Perugia, la catena di abbigliamento low cost arriva in Umbria Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ufficiale: Primark al Grotte Center. Aprirà entro il 2027, primo negozio nelle Marche per il colosso dell’abbigliamento low cost; Primark a Camerano (Ancona), ecco quando apre: nuovi posti di lavoro in arrivo; Primark sbarca nelle Marche: nuova apertura al Grotte Center di Camerano per celebrare i 10 anni di presenza in Italia; Apriamo Primark nel nuovo Grotte Center. Ufficiale: Primark al Grotte Center. Aprirà entro il 2027, primo negozio nelle Marche per il colosso dell’abbigliamento low costCAMERANO Grotte Center, adesso è ufficiale: arriva Primark. Investiti 35 milioni di euro per il polo commerciale più grande delle Marche: nuovi negozi, un supermercato e oltre ... corriereadriatico.it Apriamo Primark nel nuovo Grotte CenterDopo le anticipazioni del Carlino, il colosso irlandese dell’abbigliamento ufficializza lo sbarco in regione: Una nuova fase di crescita ... ilrestodelcarlino.it Ufficiale: Primark al Grotte Center. Aprirà entro il 2027, primo negozio nelle Marche per il colosso dell’abbigliamento low cost - facebook.com facebook Camerano, Primark approda nel complesso del Grotte center: ora è ufficiale x.com