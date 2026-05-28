Kim si trasferisce alla Juventus in prestito, condizionato dall'eventuale partenza di Bremer. La squadra non si è qualificata per la Champions League della prossima stagione, e questa situazione potrebbe portare a cessioni di giocatori di rilievo per aumentare le entrate. La formula del trasferimento prevede che Kim rimanga in bianconero solo se Bremer lascerà il club.

La Juventus non ha raggiunto la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, dunque alcuni big del club potrebbero andare via per fare cassa. Uno di questi è Bremer, che piace al Bayern Monaco; per questo motivo, i bianconeri potrebbero chiedere loro Kim Min-jae, che è già stato allenato da Luciano Spalletti nell’anno del terzo scudetto a Napoli. La Juventus prova il colpo Kim al posto di Bremer. Scrive la Gazzetta dello Sport: Gleison Bremer ora interessa anche al Bayern Monaco. Tra i calciatori che hanno un buon mercato e che possono garantire una plusvalenza pesando a bilancio meno del proprio valore, il difensore brasiliano è forse nell’ultima finestra in cui il club può sperare di fare cassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kim alla Juventus, ma solo in prestito e se va via Bremer

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