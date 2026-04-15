Juventus se parte Bremer l’obbiettivo è Kim

La Juventus sta valutando le operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Se il difensore Bremer dovesse lasciare il club, la società ha in programma di puntare su Kim Min-jae come suo sostituto. L’obiettivo è rafforzare la linea difensiva mantenendo un gruppo compatto e competitivo, senza apportare cambiamenti radicali alla formazione. La strategia mira a migliorare la qualità della rosa in modo mirato e preciso.

Juve, difesa formato “Scudetto”: se parte Bremer, l’obiettivo è Kim Min-jae. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con una strategia chiara: alzare l’asticella della personalità senza stravolgere l’intelaiatura della squadra. Sotto la guida dell’ad Damien Comolli, la “Vecchia Signora” sta disegnando un futuro ambizioso che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, se parte Bremer l’obbiettivo è Kim Juventus cremonese goal bremer #juventus Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercatoC’è anche Kim, l’imperatore del Napoli di Spalletti, tra i nomi del "mercato ambizioso della Juventus" pensato dall’ad Damien Comolli. Juventus, emergenza Como: Bremer e David ancora a parteL’infermeria della Continassa non si svuota: Gleison Bremer e Jonathan David restano ancora fuori dal gruppo a meno di 48 ore dal match casalingo... Temi più discussi: Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato; ?? Inter-Chivu, rinnovo con stipendio raddoppiato. Juve: c'è Kim se parte Bremer; Serie A | Juventus-Genoa | Le parole di Bremer; E’ indigesta la Pasquetta del Grifone. La Juventus parte a razzo, piazza un micidiale uno-due con Bremer e McKennie, sfiora a più riprese il colpo del definitivo ko, per poi alla distanza festeggiare tre punti assolutamente meritati. E il Genoa? Comincia a giocar. Mercato Juventus, scelto il sostituto di BremerC’è anche Kim Min-jae, pilastro del Napoli campione con Luciano Spalletti, tra gli obiettivi del mercato ambizioso della Juventus guidata dall’ad Damien Comolli. sportal.it Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercatoIl difensore brasiliano è nel mirino della Premier: Comolli sonda il centrale in uscita dal Bayern, che a Napoli ha vinto con Spalletti ... msn.com Spalletti sogna Kim: tutto passa da Bremer Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus valuta un grande colpo in difesa in vista dell’estate. Il nome è quello di Kim Min-jae, già allenato da Luciano Spalletti ai tempi dello scudetto a Napoli Tutto però dipe - facebook.com facebook #Leao ritrova la #Juventus Quello spauracchio del 2020 x.com