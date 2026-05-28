Kill Bill | da oggi al cinema la versione mai vista prima del capolavoro di Quentin Tarantino

Dal 28 maggio al 3 giugno sarà proiettata al cinema la versione integrale di Kill Bill, intitolata The Whole Bloody Affair. Si tratta di una versione mai vista prima, ricostruita come originariamente immaginata dal regista. La pellicola viene riproposta in una nuova edizione, con scene aggiuntive e modifiche rispetto alla versione distribuita in passato. La proiezione si svolge in una finestra temporale di sette giorni, offrendo agli spettatori un’occasione unica.

Dal 28 maggio al 3 giugno potremo gustare sul grande schermo Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione integrale di Kill Bill, proprio come l'aveva pensata in origine Quentin Tarantino. Dopo l'uscita americana, Kill Bill: The Whole Bloody Affair arriva finalmente anche nei cinema italiani. Sette giorni di violenza, fascino e vendetta per un evento davvero imperdibile: dal 28 maggio al 3 giugno Plaion Pictures e Midnight Factory portano in sala questo cult per un evento unico e senza precedenti. E non come già lo conosciamo ma così come lo ha pensato in origine lo stesso Quentin Tarantino. Cosa cambia nella versione integrale di Kill Bill al cinema Per la prima volta la pellicola diventata ormai di culto sarà proposta nei cinema italiani come un unico film di 281 minuti, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Dal 28 maggio al 3 giugno arriva nei cinema italiani la versione integrale di Kill Bill, con i due volumi riuniti in un solo montaggio x.com

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