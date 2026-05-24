Tarantino ha scelto una De Tomaso Mangusta per il film Kill Bill. La vettura, prodotta tra gli anni Sessanta e Settanta, si distingue per il design sportivo e il motore V8. La scelta del regista si lega alla sua passione per le auto d’epoca e alle caratteristiche uniche del modello. La Mangusta rappresenta un esempio di auto italiana di alta gamma, nota anche per la sua rarità sul mercato.

Persino l’imprevedibile Alejandro De Tomaso difficilmente si sarebbe immaginato che una delle sue creazioni sarebbe finita nell’olimpo del cinema. Eppure, già negli anni Sessanta l’argentino aveva deciso che con la sua Mangusta avrebbe sfidato Ferrari e Lamborghini nel mercato delle sportive di lusso. Un progetto ambizioso e con un nome tutt’altro che casuale, frutto di una storia di vendetta degna del grande schermo, al punto da colpire persino Quentin Tarantino. Ma facciamo un passo indietro. Con la Vallelunga, l’officina modenese aveva raggiunto un discreto successo, al punto da avviare una collaborazione con l’imprenditore Carroll Shelby per la realizzazione della P70, una barchetta dalle grandi prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kill Bill e la Mangusta: perché Quentin Tarantino scelse proprio una De Tomaso

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Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2025) Quentin Tarantino THE COOLEST FILM EVER MADE

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