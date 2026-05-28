Un incendio in una scuola femminile nel Kenya centrale ha provocato un numero non precisato di vittime. La polizia locale ha confermato l’intervento delle squadre di soccorso sul luogo dell’incendio. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o vittime, né sulle cause dell’incendio. Le autorità stanno ancora valutando la situazione e continuano le operazioni di soccorso.

Un incendio in una scuola femminile nel Kenya centrale ha causato un numero imprecisato di vittime. A dirlo è la polizia del posto, che ha comunicato l’invio di squadre di soccorso. Le autorità stanno cercando di rintracciare tutte le studentesse della Utumishi Girls School. Le fiamme sono scoppiate giovedì mattina presto nella sezione residenziale del collegio. La causa non è stata ancora stabilita. L’incendio scolastico più mortale nella storia recente del Kenya si è verificato nel 2001, quando 67 studentesse morirono tra le fiamme divampate in un dormitorio nella contea di Machakos. Il caso più recente risale invece al 2024: 21 ragazze morirono carbonizzate in un incendio divampato in una scuola nel Kenya centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kenya, incendio in una scuola femminile: ancora imprecisato il numero delle vittime

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