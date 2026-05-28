Kennedy ancora a caccia di serpenti stavolta non viene morso
Il segretario alla Salute ha catturato altri due esemplari di Black Racer, entrambi non velenosi. Dopo averne già catturati e rimediato a morsi in precedenza, questa volta non si è verificato alcun morso. La caccia si è svolta in un'area aperta, con il segretario che ha utilizzato strumenti specifici per la cattura. Nessun serpente è risultato velenoso e nessun ferito è stato segnalato durante l'operazione.
(Adnkronos) – Robert Kennedy ancora a caccia di serpenti. Dopo la cattura di due esemplari non velenosi di Black Racer, con tanto di morsi rimediati, il segretario alla Salute dell’amministrazione di Donald Trump concede il bis. Stavolta, un nuovo video mostra Kennedy alle prese con un serpente a sonagli. Dopo le polemiche per l’approssimazione della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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