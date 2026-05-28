Kennedy ancora a caccia di serpenti stavolta non viene morso

Notizia in breve

Il segretario alla Salute ha catturato altri due esemplari di Black Racer, entrambi non velenosi. Dopo averne già catturati e rimediato a morsi in precedenza, questa volta non si è verificato alcun morso. La caccia si è svolta in un'area aperta, con il segretario che ha utilizzato strumenti specifici per la cattura. Nessun serpente è risultato velenoso e nessun ferito è stato segnalato durante l'operazione.