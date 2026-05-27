Kennedy a caccia di serpenti Missione compiuta ma viene morso

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario alla Salute ha partecipato a una caccia a due serpenti Black Racer, che sono stati catturati senza incidenti. Durante l'operazione, però, uno dei rettili ha morso il politico. La cattura si è conclusa con successo, anche se l'individuo ha subito il morso durante l'evento.

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Il segretario alla Salute si esibisce nella caccia a due serpenti Black Racer. I rettili, non velenosi, vengono catturati. Ma lasciano il segno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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