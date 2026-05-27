Un uomo ha afferrato due serpenti a mani nude in un video condiviso su X. Durante l’episodio, uno dei serpenti ha morso un dito dell’uomo. La moglie, presente, ha commentato criticamente l’azione, definendola “fuori di testa”. L’episodio si è svolto mentre l’uomo tentava di domare i rettili, che erano intenti ad accoppiarsi.

Il segretario alla Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr, si è improvvisato domatore di rettili e ha condiviso un video su X in cui lo si vede afferrare a mani nude una coppia di serpenti intenti ad accoppiarsi. L’episodio, ripreso sotto lo sguardo della moglie di Kennedy, l’attrice Cheryl Hines, è avvenuto nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz, a capo dei Centers for Medicare and Medicaid Services. “Cheryl fa il tifo per la rimozione di una coppia di serpenti neri (black racers, non velenosi) dal patio del Dr Oz”, ha scritto Kennedy a corredo del video. Nel filmato, si sente Hines esclamare ripetutamente: “Bobby, perché?”, mentre Kennedy tenta di afferrare i due serpenti neri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, Robert Kennedy Jr. afferra due serpenti e viene morso a un dito. E la moglie: “Sei fuori di testa”

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Robert Kennedy Jr afferra due serpenti a mani nude: morso davanti alla moglie

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