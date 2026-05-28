La Juventus sta considerando di vendere il difensore inglese nella prossima stagione. La decisione dipende dall'offerta economica: se le cifre raggiungono un certo importo, il giocatore potrebbe lasciare il club. La società sta valutando le opzioni e il futuro del difensore è ancora incerto. La valutazione avviene in relazione alle offerte arrivate o che potrebbero arrivare.

di Luca Fiore Kelly è in bilico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera valuta una sua possibile cessione e a determinate cifre può dire addio alla Juventus. L’arrivo di Lloyd Kelly alla Juventus aveva suscitato inizialmente diversi dubbi tra i tifosi e l’ambiente bianconero. Il difensore, approdato durante la finestra di mercato invernale, sembrava una soluzione d’emergenza per sopperire ai numerosi infortuni. Con il passare delle settimane, però, il centrale ha mostrato evidenti segnali di crescita sul campo, alternando prestazioni solide a sbavature che continuano a dividere. In Serie A, il bilancio registra 29 presenze, 1 gol e 1 assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly in bilico, la Juventus valuta il futuro del difensore inglese: a queste cifre può lasciare l’ambiente bianconero

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