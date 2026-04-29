Alisson Juventus avanti senza sosta | positivo l’ultimo incontro con l’entourage del brasiliano si può chiudere a queste cifre

La dirigenza della Juventus ha avuto un incontro positivo con l’entourage del portiere brasiliano, ma la firma definitiva dipende dall’accesso in Champions League. I colloqui tra le parti sono proseguiti senza intoppi, e si sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe concludersi a condizioni favorevoli. La volontà di portare il giocatore nel club sembra esserci, ma la trattativa resta ancora in fase di definizione.

di Luca Fioretti Alisson Juventus: la dirigenza incontra positivamente l’entourage del portiere, ma serve l’accesso in Champions per ottenere l’atteso sì. Il mercato estivo entra prepotentemente nel vivo con una notizia che infiamma la tifoseria. Secondo quanto riportato questa mattina sulle colonne di Tuttosport, è andato in scena un incontro molto positivo tra la Juventus e l’entourage di Alisson: l’estremo difensore è rimasto particolarmente intrigato dall’idea di abbracciare l’ambizioso progetto tecnico disegnato da Spalletti. L’opportunità di tornare a essere protagonista in Italia stuzzica notevolmente le fantasie del sudamericano, ma per arrivare al traguardo e sbloccare definitivamente l’operazione dovranno inevitabilmente incastrarsi diversi e complessi tasselli strategici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus avanti senza sosta: positivo l’ultimo incontro con l’entourage del brasiliano, si può chiudere a queste cifre Notizie correlate Alisson Juventus avanti senza sosta: si lavora all’ingaggio del brasiliano, la possibile proposta. Tutti i dettaglidi Luca FiorettiAlisson Juventus, la dirigenza punta il portiere del Liverpool per blindare la porta e offre un lungo accordo economico triennale Il... Moretto boom: “Bastoni ha detto sì al Barcellona, a queste cifre si può chiudere”Il futuro di Alessandro Bastoni continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere; Alisson-Juve, accordo verbale. Milan su Goretzka e Ismael Kone, le ultime verso Atalanta-Lazio. Alisson alla Juventus, i costi dell’operazione e l’ingaggio del giocatoreAlisson alla Juventus: l'affare si prepara a entrare concretamente nel vivo. Come confermato negli ultimi giorni, e ... fantamaster.it Alisson Juventus, proposta ufficiale al Liverpool. I bianconeri vogliono chiudere e non intendono fermarsi. Le ultimissimeAlisson Juventus, proposta ufficiale al Liverpool. I bianconeri vogliono chiudere e non intendono fermarsi. Le ultimissime ... calcionews24.com : Juventus na shirin mia sabon kwantiragi mai tsawo ga Alisson Becker (Bayan da kwantiraginsa da Liverpool FC zai are a shekarar 2027). Mai tsaron ragar yana nuna sha’awa kan wannan tayin, amma ya jaddada cewa hukuncin arshe y - facebook.com facebook Alisson, la Juventus vuole blindare la porta: parte la trattativa x.com