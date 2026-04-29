Alisson Juventus avanti senza sosta | positivo l’ultimo incontro con l’entourage del brasiliano si può chiudere a queste cifre

Da juventusnews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigenza della Juventus ha avuto un incontro positivo con l’entourage del portiere brasiliano, ma la firma definitiva dipende dall’accesso in Champions League. I colloqui tra le parti sono proseguiti senza intoppi, e si sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe concludersi a condizioni favorevoli. La volontà di portare il giocatore nel club sembra esserci, ma la trattativa resta ancora in fase di definizione.

di Luca Fioretti Alisson Juventus: la dirigenza incontra positivamente l’entourage del portiere, ma serve l’accesso in Champions per ottenere l’atteso sì. Il mercato estivo  entra prepotentemente nel vivo con una notizia che infiamma la tifoseria. Secondo quanto riportato questa mattina sulle colonne di  Tuttosport, è andato in scena un incontro molto positivo tra la  Juventus  e l’entourage di  Alisson: l’estremo difensore è rimasto particolarmente intrigato dall’idea di abbracciare l’ambizioso progetto tecnico disegnato da Spalletti. L’opportunità di tornare a essere protagonista in Italia stuzzica notevolmente le fantasie del sudamericano, ma per arrivare al traguardo e sbloccare definitivamente l’operazione dovranno inevitabilmente incastrarsi diversi e complessi tasselli strategici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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