Bremer Juventus futuro in bilico a Torino per il difensore brasiliano? Ecco da cosa dipende la sua permanenza

Il futuro del difensore brasiliano alla Juventus resta incerto, con la sua permanenza in rosa che dipende da diversi fattori. La società sta valutando le proprie strategie per la prossima stagione, mentre il calciatore ha ancora un contratto in corso. Le decisioni sul suo eventuale rinnovo o partenza saranno influenzate dalle trattative e dalle esigenze tecniche della squadra.

di Angelo Ciarletta Bremer Juventus, futuro in bilico per il difensore centrale brasiliano. Ecco da cosa dipende la sua permanenza in bianconero il prossimo anno. La Juve si prepara a vivere un finale di campionato estremamente caldo. Con solo sette giornate al termine, gli scontri diretti contro Atalanta, Bologna e Milan diventano decisivi per il gruppo bianconero: in palio c’è l’accesso all’Europa che conta. MERCATO JUVE LIVE Per Luciano Spalletti centrare l’obiettivo rappresenta uno spartiacque davvero importante. Riuscirci permetterebbe di attrarre nuovi campioni, mentre un fallimento porterebbe a un ridimensionamento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, senza i ricavi UEFA la dirigenza sarebbe costretta a sacrificare un profilo di primissima fascia per far quadrare i bilanci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer Juventus, futuro in bilico a Torino per il difensore brasiliano? Ecco da cosa dipende la sua permanenza Leggi anche: Cessione Frattesi, clamoroso retroscena sulla sua permanenza! Ecco cosa è stato decisivo per il suo futuro Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano diffuso attraverso una nota ufficiale... Temi più discussi: Bremer e quell'esultanza fredda dopo il gol al Genoa: dubbi sul futuro in bianconero per la clausola; Juventus, il futuro di Bremer tra clausola e Mondiale: cosa può succedere in estate; Da Bremer all’Huijsen bis, la pazza idea mercato Juve. Clausola Gleison: via per…; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo. Juventus, occhio al futuro di Bremer: apertura ad una clamorosa ipotesi!Cessione Bremer - In casa Juventus si fa strada una possibile cessione illustre in vista dell’estate 2026. Secondo Tuttosport, a ... fantamaster.it Mercato Juventus: Gleison Bremer nel mirino del Tottenham HotspurIl club londinese potrebbe puntare forte sul difensore della Juve ma la permanenza in Premier sarà fondamentale ... it.blastingnews.com Possibili formazioni #AtalantaJuve Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, x.com 16 dei 22 gol in Serie A di #Bremer sono arrivati di testa: almeno 3 in più di qualsiasi altro difensore dal 2018/19. Tranne 1, tutti i gol di Bremer in Serie e in tutte le Competizioni ufficiali con la Maglia della #Juventus sono stati segnati di testa. #FinoAllaFine #F - facebook.com facebook