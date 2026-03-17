Kate Middleton non ha pubblicato nuove immagini insieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Festa della mamma celebrata in Gran Bretagna domenica 15 marzo. La scelta di non condividere foto o aggiornamenti sui social media ha attirato l’attenzione di chi seguiva le sue attività online. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa decisione.

Kate Middleton non ha condiviso nessuna nuova foto coi tre figli, George, Charlotte e Louis, per la Festa della mamma che in Gran Bretagna si è celebrata domenica 15 marzo. Ovviamente non è stata una dimenticanza, ma una scelta ben ponderata. Lei e suo marito William hanno adottato un’altra strategia che ha a che fare coi tempi difficili che sta vivendo la Monarchia. Kate Middleton, la foto coi bambini sostituita da una di Diana. Solitamente, nelle ricorrenze che coinvolgono la vita famiglia, Kate Middleton e William condividono nuovi ritratti dei figli. È una consuetudine che si ripete per i primi giorni di scuola significativi, per i compleanni, per Natale e naturalmente per la Festa della mamma e del papà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, nessuna nuova foto per la Festa della mamma: la verità dietro la scelta

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