Una foto celebra i 15 anni di matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Lo scatto li ritrae seduti sull’erba con i loro figli e il cane Orla. La coppia si è sposata nell’Abbazia di Westminster il 29 aprile 2011, davanti a circa 2000 persone, mentre la cerimonia è stata trasmessa in diretta televisiva in tutto il mondo.

Kate e William si sono sposati nell’Abbazia di Westminster il 29 aprile del 2011 davanti a quasi 2000 persone, mentre in milioni hanno seguito la cerimonia trasmessa dalle tv di tutto il mondo. Sono passati 15 anni e quei ragazzi che all’epoca avevano 28 e 29 anni sono diventati adulti, hanno costruito una famiglia e hanno navigato insieme attraversando anche acque scure e burrascose. In occasione dell’anniversario, senza disturbare la visita di Stato che il re sta conducendo negli Stati Uniti, la coppia dei futuri reali ha fatto capolino sui social pubblicando una foto per ricordare la ricorrenza e mandare un messaggio molto chiaro: la nostra famiglia viene prima di tutto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La foto che celebra i 15 anni di matrimonio tra il principe William e Kate Middleton: insieme sull’erbe, con i figli e il cane Orla

Princesse Diana : secrets, combats et héritage d’une icône royale - Documentaire - Stephane Bern MG

Notizie correlate

William e Kate Middleton pubblicano una nuova foto di famiglia per i quindici anni di matrimonio con i tre figli e i due cani, tutti rilassati su un pratoLa coppia, destinata un giorno a guidare la monarchia britannica, celebrara oggi una delle ricorrenze più significative della propria vita privata e...

La nuova foto di famiglia di William e Kate Middleton per i loro 15 anni di matrimonioÈ un’immagine bucolica che rompe con il protocollo, quella pubblicata il 29 aprile da Kate Middleton e dal principe William, per celebrare i 15 anni...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: William e Kate, lo scatto di famiglia che celebra i 15 anni di matrimonio; Giornata della Terra: Kate è diventata un'influencer green; Kate Middleton celebra i 100 anni della regina Elisabetta II con l’iconica collana di perle; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno.

Kate e William, la foto (che rompe il protocollo) per festeggiare i 15 anni di matrimonioKate Middleton e William hanno rotto con la tradizione realizzando un bellissimo e intimo ritratto di famiglia per celebrare il loro quindicesimo anniversario di matrimonio. ilgazzettino.it

William e Kate celebrano 15 anni di matrimonio: la foto che rompe il protocolloBenvenuta normalità: i principi festeggiano le nozze di cristallo con lo scatto più intimo (e scalzo) di sempre ... iodonna.it

Kate Middleton e William d’Inghilterra festeggiano i 15 anni di nozze lavorando. E con una foto speciale - facebook.com facebook

Il 23 aprile il principino Louis ha compiuto 8 anni e per festeggiarlo papà William e mamma Kate Middleton hanno pubblicato foto e filmati inediti #katemiddleton #principewilliam x.com