Furinkazan chiude in bellezza la stagione con una festa sul tatami | esami premi e cintura nera all’assessore
La stagione del Furinkazan si è conclusa con una festa al Palacaneparo, dove si sono svolti esami, premi e il conferimento della cintura nera all’assessore. L’evento ha coinvolto atleti, tecnici e famiglie, ed è stato uno degli appuntamenti principali dell’attività sociale dell’associazione.
Una serata di sport e partecipazione ha chiuso, al Palacaneparo, la stagione del Furinkazan, che anche quest’anno ha riunito atleti, tecnici e famiglie in uno degli appuntamenti più sentiti dell’attività sociale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAd aprire il programma sono stati gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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