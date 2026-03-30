karate un argento e quattro bronzi il furinkazan vola ai nazionali

Il Team Furinkazan Karate di Ferrara ha partecipato ai campionati nazionali ottenendo una medaglia d’argento e quattro di bronzo. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con atleti che si sono confrontati in diverse categorie. La squadra, guidata dai maestri Gabriele e Federica, ha portato a casa risultati soddisfacenti, consolidando la propria presenza a livello nazionale.

Ottima performance del Team Furinkazan karate Ferrara, guidato dai maestri Gabriele e Federica Achilli con i coach Stefano Durini e Francesco Arcigni, che ha preso parte ai campionati nazionali di karate tradizionale della Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate), aperti anche agli enti di promozione sportiva, che si sono svolti sabato al palasport di Salsomaggiore. La squadra estense chiude la trasferta con un bottino significativo: una medaglia d’argento e quattro medaglie di bronzo, frutto di un impegno corale nelle competizioni di kata e kumite. Medaglia d’argento per Lisa Caselli, nella categoria Seniores kata tradizionale individuale e all style, cintura Verde-Blu-Marrone, 21-35 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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