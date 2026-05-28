Alfonso Todesca, atleta di Calvi, ha vinto il titolo di campione italiano Cadetti nella categoria -47 kg ai Campionati Italiani di karate. Ha battuto tutti gli avversari nelle fasi finali, conquistando il primo posto. La vittoria è stata ufficializzata durante la gara conclusiva, che si è svolta ieri. Todesca si è distinto per le tecniche e la determinazione, portando il Sannio sul podio.

Impegnato nella categoria kumite maschile -47 kg, il karateka sannita ha conquistato la medaglia d’oro al termine di un percorso netto e dominante, dimostrando grande solidità tecnica, lucidità tattica e notevole maturità agonistica.Il cammino verso il titolo è iniziato con una vittoria per 5-0 contro Davide De Pasquale, seguita da un travolgente 6-0 ai danni di Manfredi Cristina, risultato che ha subito confermato lo stato di forma dell’atleta. Negli ottavi di finale Todesca ha superato Anselmo Greco per 4-1, mentre nei quarti ha avuto la meglio su Mattia Bianchi con il punteggio di 3-1.In semifinale è arrivata un’affermazione netta contro Scrimieri, battuto 4-0, che ha spalancato le porte della finale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Karate, Alfonso Todesca porta il Sannio sul podio: è campione italiano Cadetti

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