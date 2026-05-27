Un giovane atleta del Sannio ha conquistato il titolo di campione italiano cadetti di karate, salendo sul tetto d’Italia. La competizione si è svolta negli ultimi giorni, con il ragazzo che ha superato gli avversari nelle varie fasi del torneo. La vittoria è arrivata dopo una serie di incontri combattuti, culminati con la premiazione finale. Il nome del nuovo campione è Alfonso Todesca.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tricolore brilla nel Sannio grazie alla straordinaria impresa di un giovane talento locale. Alfonso Todesca, orgoglio di Calvi e atleta di punta della Shizoku Karate Avellino, si è laureato Campione Italiano ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM 2026, svoltisi nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice del PalaPellicone di Ostia. Impegnato nella categoria kumite maschile -47 kg, il giovane karateka ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una cavalcata trionfale e impeccabile, dimostrando sul tatami una determinazione feroce, una tecnica sopraffina e una maturità agonistica fuori dal comune. Il cammino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calvi sul tetto d’Italia: Alfonso Todesca è il nuovo Re del Karate Cadetti

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