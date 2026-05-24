Accademia Karate Salerno Enrico Marchetti diventa Campione Italiano Cadetti Fijlkam Kata!

Notizia in breve

Un atleta di 14 anni ha conquistato il titolo di campione italiano cadetti Fijlkam nella disciplina kata. La vittoria è arrivata durante una competizione nazionale, con l’atleta che ha superato gli avversari in finale. La società sportiva di appartenenza ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il percorso di crescita del giovane nel suo dojo. La vittoria segue un precedente risultato di bronzo in una categoria Under 14.