Accademia Karate Salerno Enrico Marchetti diventa Campione Italiano Cadetti Fijlkam Kata!
Un atleta di 14 anni ha conquistato il titolo di campione italiano cadetti Fijlkam nella disciplina kata. La vittoria è arrivata durante una competizione nazionale, con l’atleta che ha superato gli avversari in finale. La società sportiva di appartenenza ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il percorso di crescita del giovane nel suo dojo. La vittoria segue un precedente risultato di bronzo in una categoria Under 14.
La Accademia Karate Salerno esplode di orgoglio: Enrico Marchetti si è laureato Campione Italiano Cadetti Fijlkam Kata! Ecco il messaggio della società: "Un risultato straordinario per un atleta cresciuto nel nostro dojo, che già si era messo in evidenza con il bronzo nella categoria Under 14 nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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